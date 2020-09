Pascal Mestdagh en VK Dadizele starten met een driepunter: “Een hongerige groep” Philippe Bourez

14 september 2020

18u07 0 Moorslede Eersteprovincialer VK Dadizele heeft zijn eerste driepunter van het seizoen op de openingsspeeldag al binnengerijfd. Buur SK Oostnieuwkerke, net gedegradeerd uit derde nationale, werd zaterdagavond met 3-1-cijfers huiswaarts gestuurd. Coach Pascal Mestdagh, reeds aan zijn derde volledige campagne bij Dadizele bezig, was alvast tevreden.

“We hadden er een voorbereiding met de nodige ups en downs opzitten”, weet de 50-jarige oefenmeester van VK Dadizele. “Voor elk team is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen uiteraard van vitaal belang. Ook voor ons, want we kregen meteen buur en topper SK Oostnieuwkerke tegenover ons. Een sterk team en zeker geen makkelijke opener.”

“We gingen prima van start en kwamen snel 2-0 voor. Onze opponent verhoogde de druk en dat zorgde toch voor de nodige nervositeit binnen ons team. Je merkte meteen dat er de nodige onzekerheid binnen onze rangen sloop en toen Oostnieuwkerke vanop de stip kon milderen, ging die nervositeit crescendo. Gelukkig konden we met een puike lobbal de 3-1 scoren en was de eerste zege van het seizoen een feit.”

Collectiviteit

VK Dadizele is al enkele jaren een ambitieuze club, maar faalde vorig seizoen toch een beetje. “Dat kunnen we inderdaad niet onder stoelen of banken steken”, gaat gewezen doelman Mestdagh verder. “De lat lat vrij hoog, maar door een gebrek aan collectiviteit konden we onze ambities niet waarmaken. Vandaar dat we gerichte transfers realiseerden en vooral jongens binnenhaalden die honderd procent voor het team gaan. In die optiek hebben we nu een ideale mix van ervaren en jeugdige spelers en moeten we opnieuw hoog durven te mikken. Pas na een zestal speeldagen zullen we een beter zicht hebben op onze reeks en dan kunnen we onze gezonde ambities wat bijsturen. In elk geval beschik ik over een heel hongerige groep.”

Vreemde beslissing

Volgende week moet VK Dadizele alvast niet aan de bak. “Normaliter stond er een trip naar Blankenberge op de rol, maar doordat de kustboys nog in de Beker van België zitten, wordt die match pas op woensdag 30 september gespeeld. Onbegrijpelijk vanwege de bond dat de beker voorrang krijgt op de competitie, want voor ons is een verplaatsing op woensdagavond naar de kust geen sinecure vermits iedereen er nog een dagtaak bovenop heeft.”