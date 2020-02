Parkloop verhuist zondag naar voormalig Dadipark door aangekondigde storm Erik De Block

07 februari 2020

15u42 0 Moorslede Door het aangekondigde stormweer op zondag 9 februari nemen de organisatoren van de Parkloop in Dadizele geen enkel risico en verhuizen ze naar de terreinen van het gewezen Dadipark.

“De Parkloop gaat sowieso door”, benadrukt voorzitter Francky Bettens van Vrienden Atletiek Dadizele. “Door de aangekondigde storm zal park Mariënstede waarschijnlijk afgesloten worden, dus schakelen we over naar plan B en verhuizen het parcours naar het voormalige Dadipark in de Moorsledestraat. De inschrijvingen, prijsuitreiking, kleedkamers en bar blijven in parochiaal centrum Den Ommeganck in de Ridder Janlaan. Dat is op vijf minuten van het nieuwe parcours. We doen er alles aan om de organisatie veilig te laten verlopen.”

De verhuis geeft de medewerkers wel wat extra werk. “Alles is dubbel werk”, gaat Bettens verder. “Sinds vorige week was een deel van de omloop in Mariënstede al klaar. Nu moet we daar alles verwijderen en verhuizen. Zaterdag tekenen we het parcours uit en ook zondagvoormiddag zullen we nog bezig zijn.”

Zwaarder parcours

“We gaan nog het gras en onkruid verwijderen, zodat het parcours mooi beloopbaar is. Dat zal nu trouwens zwaarder zijn. In Mariënstede liggen er verharde paden, nu zullen de deelnemers moeten lopen in gras en door de regen van de afgelopen dagen is het terrein tamelijk drassig. Na een aantal reeksen zal het steeds zwaarder worden, maar we hebben geen alternatief.”

De organisatoren hopen op duizend deelnemers. “We proberen dit jaar voor de twintigste keer in de geschiedenis van onze organisatie de kaap van duizend deelnemers te overschrijden. Hoewel de opkomst iets minder was bij de afgelopen drie edities mogen we nog altijd tevreden zijn over het aantal deelnemers.”

De Parkloop bestaat al meer dan veertig jaar. Vorig jaar zat het weer ook al tegen. “Door een plotse windhoos werd een grote boom ontworteld. Daardoor moesten we de laatste twee wedstrijden annuleren om de veiligheid van iedereen te garanderen.”

Eerbetoon aan Marieke Vervoort

Een deel van de opbrengst gaat naar twee goede doelen. V.A.D Dadizele koos dit keer voor ‘Iedereen op Sportakamp’, om voor kansarmen zinvolle vrijetijdsbesteding mogelijk te maken, en ‘Polly’s ranch for special kids’ in Zoutleeuw. De vzw organiseert er ponylessen voor kinderen met een beperking.

Er wordt op het podium ook een eerbetoon gebracht aan wijlen Marieke Vervoort, die op 22 oktober 2019 overleed. Ze was de meter van de editie in 2019. “Haar familie en beste vrienden zullen aanwezig zijn”, besluit Bettens. “Vanaf dit jaar zal de reeks voor G- sporters voortaan de ereprijs Marieke Vervoort genoemd worden.”

De eerste reeks start is om 14 uur, de laatste om 17.45 uur.