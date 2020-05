Opvallende gevelborden om lokaal te kopen, inclusief rijmpje in ‘t West-Vlaams Erik De Block

21 mei 2020

12u07 0 Moorslede ‘Kom mo were ut je kot, winkelier in Daisel/Mwoslé begot’. Met deze slogan bundelen het gemeentebestuur van Moorslede, Unizo Moorslede en Dadizele Onderneemt de krachten om de lokale economie te steunen. “Er zijn ongeveer 350 handelszaken en andere ondernemingen aangeschreven”, zegt schepen van Lokale Economie Nessim Ben Driss (Visie). Bij de deelnemers komen er opvallende gevelboren.

“Zo wordt de consument in het straatbeeld en via de sociale media extra bewust gemaakt van het belang van lokaal winkelen”, zegt Pieter Vanhoutte van Unizo Moorslede. “Met zoveel mogelijk gevelborden zal de actie heel herkenbaar zijn voor onze inwoners. Het kost de handelaars niks, want ze zien al genoeg af tijdens de coronacrisis.”

De gemeente betaalt voor de helft van die gevelborden, de twee ondernemersorganisatie tellen elk een vierde neer. Er is ook steun van de provincie. Om de klanten extra in de watten te leggen, staat het elke lokale handelaar vrij om op eigen initiatief bijkomende acties aan dit initiatief te koppelen. De actie loopt tot eind augustus.

In tegenstelling tot sommige andere gemeenten trekt de gemeente Moorslede geen geld uit om de lokale handel tijdens de coronacrisis te steunen. “Financiële steun moet vooral van de hogere overheid komen. We kunnen geen cadeautjes geven zoals de regering heeft gedaan”, zegt de schepen.

Mogelijk doet de gemeente later wel nog iets voor de lokale handel. “Financieel hebben we nog marge en we willen afwachten wat de schade voor hen zal zijn”, aldus Nessim Ben Driss. “Er komt nog veel op ons af. Vandaar dat ik nu geen beloftes zal doen.”