Opschorting voor vrouw (83) die echtgenoot slaat nadat hij drie affaires bekent tijdens hun huwelijk Alexander Haezebrouck

29 juni 2020

14u43 0 Moorslede Een 83-jarige vrouw uit Moorslede heeft van de rechter de gunst van de opschorting gekregen voor het slaan van haar echtgenoot. Ze deed dat nadat haar man bekende tijdens hun 60 jaar huwelijk drie andere vrouwen te hebben gehad. “Het is mijn schuld”, zei de man tegen de rechter tijdens het proces.

Het waren de kinderen en kleinkinderen van het oudere echtpaar die alarm sloegen. Ze merkten plots verwondingen en blauwe plekken op aan het hoofd van hun vader. Toen de kleinzoon een week nadien langs ging, was hij opnieuw gekwetst. Daarna stapte de familie naar de politie. Het bleek dat de echtgenoot van de 83-jarige onlangs een bekentenis had afgelegd. Hij had toegegeven dat hij tijdens hun huwelijk drie andere vrouwen had gehad. Het koppel is ondertussen 60 jaar getrouwd.

“Het is maar één keer gebeurd”, zei de 83-jarige vrouw tijdens het proces. “Het werd me even te veel en ik kon me niet meer beheersen.” Haar echtgenoot nam tijdens het proces de schuld op zich. “Het is normaal dat ze kwaad is geworden, het is mijn schuld”, zei de man die naast haar ging zitten op de beklaagdenbank. Ze vormen nog steeds een koppel. Het parket vroeg om de bejaarde vrouw niet effectief te straffen, maar een opschorting van straf te geven. Dat wil zeggen dat de feiten bewezen zijn maar dat er geen straf wordt opgelegd. De rechter stapte daar maandag in mee.