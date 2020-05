Opnieuw geval van exhibitionisme op de Stroroute,

N-VA herhaalt vraag voor maatregelen: “Het veiligheidsgevoel moet weer omhoog” Erik De Block

12 mei 2020

18u17 0 Moorslede Volgens de plaatselijke afdeling van de N-VA was er op de provinciale Stroroute in Moorslede maandag weer een geval van exhibitionisme. In oktober vorig jaar was dat ook het geval en kaartte Gert-Jan Hovaere dit aan tijdens de gemeenteraad. De exhibitionist hield zich dit keer schuil nabij het Vierkavenbos. “Van de politie heb ik hierover niks vernomen”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie).

N-VA dringt er net zoals vorig jaar op aan dat er meer verlichting, een mobiele verplaatsbare camera en politiecontrole komt op de Stroroute. “We moeten het veiligheidsgevoel nu verhogen”, zegt gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere en provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke uit Menen. “Met deze tweede waarschuwing voor de gemeente en de provincie hopen we alvast dat er snel actie wordt ondernomen.”

De Stroroute is de voormalige spoorlijn 64 tussen Roeselare en Ieper en kreeg in 2016 een heuse opknapbeurt. Het eerste deel vanaf de Ring van Roeselare tot aan de Roeselaarsestraat in Moorslede is bestemd voor het fiets-, wandel- en ruiterverkeer. “We herhalen onze drie vragen: een tijdelijke mobiele verplaatsbare camera inzetten zodat alle bewegingen gedetecteerd worden, ‘s morgens en ‘s avonds met dimbare verlichting werken op het tweede deel van de Stroroute en overdag nog meer politiecontrole om de dader te vatten”, klinkt het bij N-VA.

“Van de politie heb ik over dit nieuwe incident niets vernomen. Maar met die verplaatsbare camera zijn we bezig”, reageert de burgemeester. “Volgens mij heeft verlichting weinig zin, want een exhibitionist duikt op bij klaarlichte dag. We hebben meer politiecontroles gevraagd. Al heb ik daar ook mijn bedenkingen bij want een exhibitionist gaat niet opduiken wanneer hij vaststelt dat er politie in de buurt is. Een camera kan meer effect hebben.”