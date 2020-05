Op 18 mei vieren we... de Heilige Corona, patroonheilige van de epidemieën: “Kaarsen verkopen vlot tijdens de coronacrisis” Erik De Block

14 mei 2020

13u45 0 Moorslede Op donderdag 14 mei vieren we... de Heilige Corona, patroonheilige tegen epidemieën. Tijdens de Meimaand Mariamaand komen heel wat bedevaarders naar de basiliek in Dadizele om een kaars van de Heilige Corona te kopen.

“De Heilige Corona werd vroeger aanbeden tegen de pest”, vertelt pastoor André Monstrey. “We stellen vast dat die kaarsen tijdens de coronacrisis goed verkopen. Zo’n noveenkaars kost 3,5 euro. Op de achterkant staat een gebed.”

Corona zou volgens de verhalen 16 jaar geweest zijn toen de Romeinen haar vermoordden voor het uitoefenen van het christelijke geloof. Haar relikwieën werden door de Duitse keizer Otto III in 997 naar Aken gebracht en zijn daar bewaard in een tombe onder de kathedraal. Het coronavirus werd niet vernoemd naar Sint-Corona. Het virus heeft die naam gekregen omdat het op een kroon lijkt wanneer je het onder een microscoop bekijkt. Of in het Latijn: corona.