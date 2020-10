Ook eerste elftal VK Dadizele getroffen door coronavirus, spelers en staf in quarantaine









Erik De Block

01 oktober 2020

18u38 0

In het provinciaal voetbal zijn in onze provincie al een tiental ploegen getroffen door besmettingen van het coronavirus. Dat is nu ook het geval in het eerste elftal van eersteprovincialer VK Dadizele. Eén speler meldde zich woensdagnamiddag positief en om die reden werd de inhaalwedstrijd woensdagavond op SC Blankenberge uitgesteld. Spelers en technische staf moesten zich laten testen.

“Dat gebeurde woensdagavond en donderdagmorgen”, aldus voorzitter Bart Allossery. “Iedereen moet in quarantaine. We namen contact op met Voetbal Vlaanderen en moeten alle medische attesten doorsturen. De betrokken speler is niet zo ziek geweest maar voelde zich toch niet in orde en trok daarom naar de huisdokter.”

Donderdagavond is er alvast geen training. Meer dan waarschijnlijk zal ook de wedstrijd zaterdagavond op SV Diksmuide niet kunnen doorgaan. VK Dadizele heeft in competitie ook jeugdploegen, een tweede elftal in derde provinciale en een damesploeg. “De betrokken speler kwam met geen van hen in contact en dus is er voor hen geen reden om zich bij de dokter te laten testen”, aldus de voorzitter.