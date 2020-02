Noodfonds voor getroffen inwoners geen groot succes :

er staat momenteel 325 euro op de rekening. Burgemeester Ward Vergote : “ik vind het heel erg dat plots alle giften stoppen als blijkt om welke nationaliteiten het gaat” Erik De Block

26 februari 2020

15u52 2 Moorslede Na de zware woningbrand in de Millesteenstraat in Dadizele besloot de gemeente Moorslede om te starten met een noodfonds en een rekeningnummer te openen waar iedereen een bijdrage kan storten voor slachtoffers van bijvoorbeeld een brand, ongeval, ramp of een overstroming. Het aantal giften blijkt niet direct een groot succes. “Er staat momenteel 325 euro op de rekening”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie) op de gemeenteraad.

“Ik zeg het hier niet graag maar ik vind het heel erg dat plots alle giften stoppen als blijkt om welke nationaliteiten het gaat.” Het huis van het gezin van een Marokkaanse vader, Roemeense moeder en twee kleine kinderen is onbewoonbaar. “Zo’n noodfonds is een warm gebaar van solidariteit binnen onze eigen gemeente.”, aldus Margaux Vandekerckhove (Groep a). “Dit soort noodfondsen komen vaak voor in Nederland, maar in Vlaanderen zijn ze eerder uniek.

Ze vroeg meer transparantie en duidelijkheid over dat noodfonds voor de eigen inwoners. “De mensen die een gift doen, weten niet wat er met hun geld zal gebeuren”, liet ze horen. “Het is wel steeds belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het aanwenden van de middelen in het fonds. Er moet een transparant reglement zijn dat het principe van gelijkheid respecteert. Het mag niet ‘à la tête du client’ zijn.”

“We gaan een reglement opmaken”, aldus schepen Benedikt Vallaey (STERK). “Die rekening staat op naam van het OCMW. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zal beslissen hoeveel geld er per geval wordt bezorgd en we gaan zeker rekening houden met het gelijkheidsbeginsel. Elk geval zal ook apart worden bekeken. Gaat het om OCMW-cliënteel of niet, dat kan voor de hulp een groot verschil uitmaken.”

“Dat noodfonds heeft ook nog een ander bepaald doel”, aldus de burgemeester. “In voorgaande gevallen zijn er slachtoffers van een brand geweest die werden overstelpt door speelgoed en niet wisten wat daarmee aan te vangen. Vaak ging het om speelgoed in het dubbel en zelfs een veelvoud hiervan.”

“Er waren mensen die van de gelegenheid gebruik maakten om hun zolder leeg te maken en het aan de slachtoffers bezorgden. In de plaats van het naar het containerpark te doen. Er zat daar soms heel wat brol tussen. En voor alle duidelijkheid: de gemeente zal geen geld storten op dat noodfonds want anders wenden we hiervoor belastinggeld aan. We rekenen op solidariteit onder de inwoners.”

Het rekeningnummer: BE60 0910 2225 5970.