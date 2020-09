Nieuwe reus is hommage aan wielrenner Cyrille Van Hauwaert (1883-1974), winnaar van Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en een rit in de Tour Erik De Block

27 september 2020

14u54 9 Moorslede Moorslede heeft met Cyriel een nieuwe reus. De Heemkundige Kring Moorslede brengt met deze reus een hommage aan wielrenner Cyrille ‘Cyriel’ Van Hauwaert (1883-1974) uit Slypskapelle, de grootste Moorsleedse sportheld ooit. Hij overleed in Zellik. “Hij zal de naam van Moorslede als sportgemeente verder uitdragen”, zegt secretaris Luc D’Haene.

Tijdens het coronaproof kermisweekend vond de voorstelling van reus Cyriel plaats op de parking van de supermarkt Carrefour in de Roeselaarsestraat. Cyrille Van Hauwaert was prof tussen 1907 en 1915. Hij was de eerste Belg die de klassiekers Bordeaux-Parijs (1907), Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix (1908) won. Tevens was hij de eerste Belg die in 1909 een rit in de Ronde van Frankrijk won. Dat lukte hem in zijn kampioenentrui want eerder won hij het BK.

De Heemkundige Kring kreeg eerder via gewezen sportfunctionaris Noël Demeyere het uitgebreide archief van Cyriel Van Hauwaert. Na zijn profcarrière startte hij Van Hauwaert Cyclo en werd hij producent van fietsen, motorfietsen en triporteurs. Hij groeide uit tot een belangrijke pion in de Belgische Wielerbond. Zo hielp hij mee aan de toekenning van het WK wielrennen in 1950 in Moorslede.

Filip Cardoen maakte het ontwerp van het hoofd van de reus. Carnavalisten boetseerden de kop. Moorslede heeft nu drie reuzen want eerder waren er al Grimmert en Freya. Ze worden ingezet tijdens grote feestelijkheden of sportevenementen. Zoals tijdens de doortocht van Gent-Wevelgem op zondag 11 oktober.

Een andere blikvanger tijdens de voorstelling was Alex Wauters uit Assenede. Hij is de ‘reenactor’ van Cyriel Van Hauwaert. Vorig jaar reed hij alle grote wielerwedstrijden van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix tot de Strade Bianchi, qua fiets, kleding en voeding volledig authentiek zoals de vooroorlogse coureurs van weleer. Alex komt op zijn authentieke fiets uit 1908, waarmee Cyriel Van Hauwaert deelnam aan de Tour, Milaan-San Remo en Parijs Roubaix. Hij was uitgedost in de kledij van dat jaar.