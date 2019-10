N-VA vraagt ook verlichting op tweede deel van de Stroroute, opmerkelijke oproep van burgemeester

tot de gebruikers van Facebook: “dergelijke zaken niet opblazen” Erik De Block

25 oktober 2019

13u43 1 Moorslede Tijdens de provincieraad donderdag vroeg provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (N-VA) uit Menen om het tweede deel van de Stroroute in Moorslede te voorzien van dimbare ledverlichting via sensoren. De afgelopen maanden dook tot drie keer toe een exhibitionist op in de omgeving van het Vierkavenbos. De man is nog niet bij de kraag gevat.

De Stroroute is tien kilometer lang en is de voormalige ‘spoorlijn 64’ tussen Roeselare en Ieper. In opdracht van de provincie kreeg de Stroroute drie jaar geleden een heuse opknapbeurt. Het eerste deel vanaf de stadsring van Roeselare tot aan de Roeselaarsestraat in Moorslede werd heraangelegd voor fietsers, wandelaars en ruiters

“Het onveiligheidsgevoel wordt aangewakkerd naarmate het donkerder wordt”; aldus Sigrid Vandenbulcke. “Na schooltijd in de herfst en winter is het vroeger donker. Ook al door het invoeren komend weekend van het winteruur. Het eerste deel van de Stroroute is voorzien van verlichting. Dus is het toch ook logisch om het tweede gedeelte te voorzien van verlichting zodat passanten zich veiliger voelen bij valavond. We hebben ook aangedrongen dat naast de politie de provinciale bijzondere veldwachters een extra oogje in het zeil houden. We hopen alvast dat er snel actie wordt ondernomen.”

Tijdens de gemeenteraad in Moorslede deed burgemeester Ward Vergote (Visie) naar aanleiding van de feiten met een exhibitionist een opmerkelijke oproep tot zijn inwoners en vooral de gebruikers van de sociale media Facebook. Op de sociale media stonden ook verhalen over een ‘man met een blauwe jas’ die kinderen vraagt of ze op zijn schoot willen zitten.

“De politie is met die zaak heel intensief bezig”, aldus de burgemeester. “Uit het onderzoek zijn er al een aantal conclusies in positieve zin. De verhalen die via de sociale media Facebook worden verspreid, kloppen niet. Bij deze doe ik een oproep om dergelijke zaken niet op te blazen op de sociale media. Veel beter is te proberen een goede omschrijving van de dader te geven en daarmee naar de politie te gaan maar zet dat niet op Facebook.”

“Met wat Facebook verschijnt, maakt men mensen angstig om naar Roeselare te fietsen. Het gaat om één onnozelaar die daar zijn broek afsteekt. Laat de politie hun werk doen en laat ons stoppen met een heksenjacht. Laat ons in Moorslede blijven veilig voelen. We behoren tot de veiligste gemeenten in Vlaanderen.”

Ook op de Facebookpagina van het buurtinformatienetwerk (BIN) Moorslede-Slypskapelle werden over deze zaak berichten gepost. “Het BIN is er om de politie te steunen”, benadrukt Ward Vergote. Het loopt wat uit de hand.”

Die berichten zijn ondertussen verwijderd.