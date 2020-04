N-VA stelt steunmaatregel voor coronacrisis voor: “Geef alle gezinnen een pak grote restafvalzakken”





Erik De Block

08 april 2020

11u44 0 Moorslede N-VA Moorslede stelt een aantal steunmaatregelen voor naar aanleiding van de coronacrisis. De voorstellen zijn bedoeld voor verenigingen die hun evenementen moesten annuleren, getroffen handelaars en bedrijven. De oppositiepartij meent dat ook alle gezinnen moeten worden beloond.

N-VA Moorslede wil dat de lokale handelaars tot eind dit jaar worden vrijgesteld van gemeentelijke taksen. “Voor opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen ondernemers gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente”, zegt fractieleider Veerle Demeulenaere.

Daarnaast pleit N-VA ook voor het schrappen van de retributie op reclame voor plaatselijke bedrijven. Ten derde denkt de partij ook aan financiële steun van bedrijven en kleine zelfstandigen via een noodfonds, gespekt vanuit gemeentelijke fondsen. “We willen ook alle gezinnen belonen met een pak grote restafvalzakken, ter waarde van zeventien euro”, gaat Demeulenaere verder. “Dat kan elk gezin goed gebruiken, want doordat iedereen mooi ‘in zijn kot’ blijft, eten de mensen ook meer thuis en verzamelen ze meer afval. Bovendien waren we gekant tegen de prijsstijging van de restafvalzakken. Als de gemeente op dit voorstel ingaat, betekent dat toch een kleine compensatie.’’

Daarnaast lanceert N-VA Moorslede ook nog een voorstel voor de verenigingen. “De gemeente zou een tussenkomst van vijftig procent kunnen betalen op het drukwerk voor evenementen die zouden plaatsvinden in maart, april en me. Dit gaat zeker niet om grote bedragen, we zien dit eerder als een symbolisch duwtje in de rug.’’

N-VA Moorslede hoopt dat iedereen, meerderheid en oppositie, deze voorstellen zal steunen. “Dit komt de verenigingen, de lokale economie en elk gezin alleen maar ten goede”, besluit de fractieleider. “Zelf willen we ook constructief meewerken en denken aan andere initiatieven voor iedereen.’’