N-VA pakt op de sociale media Facebook uit met golftornooi op stukgereden wegen: “Vul putten op” Erik De Block

28 januari 2020

13u12 0 Moorslede N-VA Moorslede pakt op Facebook uit met een ludieke actie. De oppositiepartij organiseerde een golftornooi langs de ‘Moorsleedse’ landelijke putten’. “Via dit ludiek evenement willen we overbelasting van onze landelijke wegen, die vol putten zitten, onder de aandacht brengen”, aldus Gert-Jan Hovaere.

De Roeselaarsestraat is een drukke verbindingsweg tussen Roeselare en Moorslede en daar zijn sinds maart vorig jaar wegen- en rioleringswerken aan de gang. Daardoor kiezen chauffeurs om via landelijke wegen van Roeselare naar Moorslede te rijden. Sommige van die landelijke wegen zijn stukgereden, omdat niet iedereen de grote omleiding via de Meensesteenweg en de Gentsestraat volgt.

Wegen zwaar belast

“Door de verschillende wegenwerken in onze gemeente worden de omleidingstrajecten langs landelijke wegen extra zwaar belast door het verkeer”, aldus Gert-Jan Hovaere. “Deze uithoeken vormen ook de dagelijkse woon-, werk- en recreatieroute voor fietsers. Sommige wegen zijn letterlijk stukgereden, bermen helemaal uitgehold of er zijn putten waardoor automobilisten een platte band hebben. De gemeente kan zich dus gerust kandidaat stellen voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap golf, want er kan makkelijk van put naar put gespeeld worden.”

De gemeente voorziet jaarlijks een budget van 325.000 euro voor het herstel van diverse landelijke wegen en Trage Wegen, maar dat is onvoldoende volgens Hovaere. “In vergelijking tot de herstelkosten die nodig zullen zijn om deze straten aan te pakken, is die som een peulschil. In de Vagevuurstraat bijvoorbeeld moet het asfalt volledig opnieuw aangepakt worden. Nu is dit wat opgevuld met asfalt, maar tevergeefs. Een bordje ‘let op voor modder en putten’ moet de weggebruiker trager doen rijden. Het zal uw wagen maar zijn die schade oploopt of uw partner die valt door zo’n put.” Aäron Pattyn (N-VA) sluit zich aan bij zijn partijgenoot. “Ik toerde een half uur rond en er zijn heel wat slecht onderhouden landelijke wegen te vinden in Moorslede”, liet hij horen. “Vaak is er ook een probleem met de bermen. Met eenvoudige ingrepen kan dat worden opgelost. Het is belangrijk dat onze gemeentediensten die bermen opvullen met aarde.”

Na de winter

Schepen Geert Vanthuyne (Visie) reageert: “We gaan na de winter evalueren, nu heeft het geen zin om herstellingswerken uit te voeren. Op sommige plaatsen is het asfalt 10 à 15 centimeters uitgediept. Trouwens, dat is elke winter zo met de landelijke wegen.” Gert-Jan Hovaere verwijst ook naar de toestand in de Fabrieksweg. “Daar gaan we een aannemer aanstellen en krijgt de weg een nieuwe laag asfalt”, vertelt de schepen. “We kunnen dat maar laten doen van zodra de weersomstandigheden gunstig zijn.”