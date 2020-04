Moorslede zet personeel zorginstellingen in de bloemetjes Erik De Block

23 april 2020

13u36 0 Moorslede Het gemeentebestuur van Moorslede heeft het personeel van drie zorginstellingen in de bloemetjes gezet. “De voorbije periode heeft van deze mensen een extra inspanning gevraagd en het lijkt erop dat dit nog even zal aanhouden”, zegt schepen van Sociale Zaken Benedikt Vallaey (STERK).

“Om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet, bestelden we bloemen bij de drie bloemenkwekers die onze gemeente rijk is. Door bewust lokaal te kopen, wil het gemeentebestuur de lokale ondernemers ook een hart onder de riem steken.”

Het personeel van rusthuis Maria Middelares in Moorslede kreeg 107 boeketjes. In Maria’s Rustoord in Dadizele gaat het om 85 boeketjes en Mariënstede in Dadizele kreeg 76 bloemen. De drie kwekers kregen de vrijheid om te leveren wat in hun assortiment beschikbaar was.