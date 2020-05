Moorslede wil hele gemeente opfleuren met zonnebloemen Erik De Block

07 mei 2020

10u32 0 Moorslede Moorslede wil tijdens de coronacrisis de gemeente letterlijk opfleuren. Iedere inwoner krijgt een zakje met vijf zonnebloemzaadjes in de brievenbus. “De zonnebloemen zouden begin augustus moeten bloeien”, aldus schepen van Zorg en Welzijn Benedikt Vallaey (STERK). De actie moet de verbondenheid onder de inwoners in de verf zetten.

“Middenin de coronacrisis was ik op zoek naar een originele actie. Geen kopie van wat men in andere gemeenten doet. Samen met Sofie De Cleer van de Dienst Welzijn werkte ik deze zonnebloemactie uit. Vrijwilligers verdelen de zonnebloemzaadjes. Er steekt ook een kaartje met uitleg bij.”

“Het is de bedoeling dat het zaaien vrij snel gebeurt. Bij voorkeur in de voortuin zodat de voorbijgangers mee kunnen genieten van de resultaten. We kozen voor de ‘Autumn time’, een zonnebloem die maar anderhalve meter hoog wordt en kan variëren van kleur. Het zou natuurlijk schitterend zijn mochten er tegen augustus tal van zonnebloemen de gemeente rondom opfleuren. De zonnebloemen staan symbool voor de volgehouden inspanningen van onze inwoners. We hopen dat we dan de coronacrisis achter de rug hebben en iedereen letterlijk is opgefleurd.”

Wedstrijd

Er komt voor de deelnemers ook een wedstrijd. “We gaan een Facebookpagina voorzien en daarop kunnen de inwoners foto’s van hun zonnebloem posten”, aldus Vallaey. “Wie geen voortuin heeft maar inzaait in zijn achtertuin, kan op die manier aan iedereen de resultaten tonen. We denken bijvoorbeeld ook aan een prijs voor de mooiste wijk met zonnebloemen. Wie weet kan dat dan leiden tot een buurtfeest bij de winnende wijk.”

Ook de gemeente wil het goede voorbeeld geven. “Ik zal op het schepencollege voorstellen om ook zonnebloemen te plaatsen op het domein Grimmertinge in Moorslede, GC d’Oude Schole in Slypskapelle en in Dadizele het gemeentelijk domein ’t Torreke en GC Den Ommegang. We denken ook aan de begraafplaatsen.”

De zonnebloemactie komt er ook nadat de deelname aan de Week van Verbondenheid, een jaarlijks initiatief van de Bond zonder Naam, in het water viel. “We zouden dit keer voor de eerste keer daaraan deelnemen maar door de coronacrisis is dat overal geschrapt”, aldus Sofie De Cleer van de Dienst Welzijn. “Het was de bedoeling om in ’t Torreke de inwoners te laten aanschuiven aan de ‘Langste Eettafel’. Iets wat mensen dichter bij elkaar brengt. Onze actie is een alternatief om die verbondenheid toch in te vullen.”