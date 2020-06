Moorslede werkt aan relanceplan met 85 punten Erik De Block

01 juni 2020

09u12 0 Moorslede De gemeente Moorslede werkt aan een relanceplan met daarin 85 punten voor na de coronacrisis. Burgemeester Ward Vergote (Visie) maakte dat bekend tijdens de gemeenteraad.

“We willen nieuwe initiatieven ontwikkelen en dit aanpakken op een vlotte en goede manier”, zegt Vergote. “Ons relanceplan is gesteund op vier pijlers: de lokale economie herlanceren, naar de verenigingen en clubs toe ‘samen sterk’ zijn, ons focussen op kwetsbare personen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Ons relanceplan zullen we eerst nog verder afwerken en dan volledig bekendmaken.”

De oppositiepartijen PRO, N-VA en Groep a betreuren dat ze daarbij niet worden betrokken. Ze vroeger eerder om de oprichting van een commissie met daarin ook plaats voor hen. Het schepencollege ging daarop niet in. “Omdat we dit niet zo interessant vinden”, zegt de burgemeester. “We zitten nu al met een hele groep mensen samen: de directie, diensthoofden en politie. Misschien betrekken we er in de toekomst de oppositie wel bij.”

PRO-fractieleider Ward Gillis noemde het een ‘gemiste kans’ dat er in de commissie geen oppositie zit.