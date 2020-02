Moorslede richt noodfonds op voor eigen inwoners Erik De Block

12 februari 2020

17u54 0 Moorslede Naar aanleiding van de zware woningbrand vrijdagavond in de Millesteenstraat in Dadizele heeft de gemeente Moorslede een eigen noodfonds opgericht en een rekeningnummer geopend waar iedereen een bijdrage kan storten voor slachtoffers.

“In gevallen van een brand, ongeval, ramp of overstroming ontstaat er vaak een spontane bereidheid tot solidariteit voor de slachtoffers”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “Dat was niet anders bij de recente brand in de Millesteenstraat bij een jong gezin met twee kinderen. Zowel op straat als op sociale media vroegen inwoners wat ze konden doen om te helpen. Bij een vorige solidariteitsactie merkten we dat de slachtoffers overstelpt werden met afgedankte meubels, kledij en speelgoed. Om dat te vermijden, hebben we besloten een rekeningnummer te openen waar iedereen een bijdrage kan storten voor slachtoffers van rampen”, legt Vergote uit. Dat rekeningnummer is BE60 0910 2225 5970.

Ook voor toekomstige slachtoffers

“Dat Moorsleedse noodfonds dient dus niet alleen voor het recent getroffen gezin, maar ook voor toekomstige slachtoffers. Het zou ook bij elke andere solidariteitsactie kunnen gevoed worden met donaties. Het is dus niet de bedoeling dat het geld rechtstreeks op de rekening van de slachtoffers komt, maar de beheerders van de rekening moeten een weloverwogen beslissingen nemen over waar en wanneer geld uit het noodfonds wordt aangewend. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zal een reglement opstellen waarin onder andere de beheerders worden aangesteld. Zo willen we tegemoet komen aan de vrijgevige inwoners en worden de giften verstandig gebruikt om slachtoffers in nood zo snel mogelijk weer een normaal leven te laten leiden.”