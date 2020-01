Moorslede organiseert in 2022 BK wielrennen voor junioren Erik De Block

24 januari 2020

11u00 0 Moorslede De gemeente Moorslede organiseert in 2022 het Belgisch kampioenschap wielrennen voor junioren. De gemeente betaalt de Wielerbond hiervoor 25.000 euro.

“Het BK zal waarschijnlijk plaatsvinden op zondag 29 mei”, weet schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK), zelf een ex-wielrenner. “Het zal een jaar voorbereiding vragen. We gaan samenwerken met de plaatselijke wielerclubs. Eerst zullen de meisjes koersen voor de driekleur, daarna de jongens.”

Moorslede profileert zich hiermee nog maar eens als wielergemeente. Op dezelfde plaats waar in 1950 wijlen Briek Schotte wereldkampioen wielrennen werd, vond op 25 mei 2017 de aankomst van de tweede rit van de Baloise Belgium Tour plaats.

Sinds 2015 twee keer in Moorslede en de voorbije twee jaar in Dadizele eindigde er een rit van de Lotto Belgium Tour, de grootste en enige rittenkoers voor vrouwen elite in België. “Dit jaar passen we omdat we ons geld willen investeren in het BK in 2022”, besluit schepen Deceuninck.