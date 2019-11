Moorslede krijgt tegen eind volgend jaar nieuwe reflecterende straatnaamborden Erik De Block

28 november 2019

15u20 0 Moorslede Tegen eind volgend jaar moet de gemeente Moorslede nieuwe straatnaamborden hebben. Dat maakte burgemeester Ward Vergote (Visie) bekend tijdens de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad in april kwam fractieleider Ward Gillis (PRO) over de straatnaamborden tussen. Zes maanden later herhaalde hij zijn vraag en er is blijkbaar goed nieuws. “De aannemer met de meeste gunstige prijs tijdens de aanbesteding ging failliet”, zegt schepen Geert Vanthuyne (Visie). “We hebben daardoor een nieuwe procedure moeten opstarten. En ik heb hier het bewijs dat we er echt wel mee bezig zijn.”

De schepen liet het nieuwe straatnaambord voor de Wervikstraat zien. “Het is bovendien reflecterend”, gaat Vanthuyne verder. Vorig jaar heeft de technische dienst een inventaris gemaakt van verdwenen en beschadigde straatnaamboren. Uit deze inventaris bleek dat 95 straatnaamborden vervangen moesten worden. Bij straten die verwijzen naar een historisch feit of persoon komt een onderschrift.