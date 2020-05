Moorslede gaat voor de overwinning in de stappenclash met bewegwijzerde wandeling Erik De Block

02 mei 2020

15u29 0 Moorslede Heel de maand mei is er weer de stappenclash. Moorslede neemt hieraan deel samen met veertien gemeenten in Midden-West-Vlaanderen. “Vorig jaar werden we vijfde, nu gaan we voor de overwinning”, zegt schepen van Sociale Zaken Benedikt Vallaey (STERK).

“Zowel in Moorslede als Dadizele is er een wandeling van zes à zeven kilometer uitgestippeld, die je kan volgen aan de hand van wegwijzers. Dat komt overeen met ongeveer 10.000 stappen. Hiermee willen we mensen aansporen om meer te bewegen. Ook tijdens de coronacrisis blijft bewegen belangrijk. Hou uiteraard rekening met de maatregelen: doe het alleen, met je gezinsleden of met een vriend of vriendin. Met 10.000 stappen per dag beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Voor 65-plussers gaat het om 8.000 stappen.”

Fietstrapper

De gemeente of stad die na één maand de meeste stappen zette in verhouding tot zijn totaal aantal volwassen inwoners, is de grote winnaar. De winnaar krijgt een fietstrapper om te installeren aan een zitbank en ontvangt de wisselbeker. “Iedere week voorzien we een prijs”, aldus de schepen. “Deze wordt verloot tussen alle deelnemers van de groep ‘Moorslede’ die tijdens die week actief hun stappen hebben doorgegeven. Op het einde van de stappenclash wacht dan de hoofdprijs. Iedereen die tijdens de hele stappenclash zijn of haar stappen heeft doorgegeven, komt hiervoor in aanmerking. Vorig jaar waren er 150 deelnemers en nu mikken we op dubbel zoveel. Een stappenteller is niet echt nodig. Zonder stappenteller is inderdaad niet waterdicht, maar we rekenen op de eerlijkheid van iedereen.”

De enige vereiste is dat je je stappen telkens registreert op de website www.10000stappen.be of via de app ‘10.000 stappen’. De prijzen worden willekeurig verloot en gaan dus niet automatisch naar de persoon die de meeste stappen heeft ingegeven. “De wandeling in Moorslede start en eindigt aan het Sociaal Huis op de Marktplaats”, aldus Jens Pattyn van de Dienst Welzijn. “In Dadizele zijn start en aankomst aan GC Den Ommeganck.” In Moorslede is er medewerking van wandelclub De Velodroomvrienden en in Dadizele van Okra.