Moorslede gaat twee weken zomerschool organiseren Erik De Block

02 juni 2020

17u42 0 Moorslede Het schepencollege van Moorslede is volop bezig met de organisatie van een zomerschool.

Het doel van de zomerscholen is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen ter voorbereiding op het volgend schooljaar. Fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraad aan schepen van Onderwijs Jürgen Deceuninck (STERK) naar een stand van zaken intenties. “We kiezen voor de formule van twee dagen en telkens een volledige dag. Een week in Moorslede en een week in Dadizele. Er is een dagschema van twee keer drie uur opgemaakt. Met over de middag vrij spel, met medewerking van de speelpleinwerking”, zegt de schepen.

“Bij de scholen deden we een oproep naar vrijwillige leerkrachten. Er boden er zich drie aan. Ze zorgen voor een lessenpakket. Er is ook een enquête naar de ouders toe om een idee te hebben hoeveel leerkrachten er zullen nodig zijn. We zouden werken met graadklassen en dus bijvoorbeeld het eerste en tweede leerjaar samen.”