Moorslede gaat komende zes jaar 14,5 miljoen euro investeren: “We gaan vooral ons patrimonium renoveren”

Erik De Block

05 december 2019

13u33 2 Moorslede De nieuwe meerderheid van Visie en STERK heeft in GC De Bunder in Moorslede het beleidsplan voorgesteld. Het gemeentebestuur gaat van 2020 tot 2025 14,5 miljoen euro investeren. “We zetten in op duurzaamheid en gaan ons patrimonium renoveren”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuw gemeentebestuur en wat dat allemaal gaat kosten. In het meerjarenplan wordt duidelijk gemaakt wat het bestuur wil bereiken, hoe ze dat wil doen en welke inkomsten en uitgaven dat met zich zal meebrengen.

Oud-gemeentehuis Dadizele

“In 2020 en 2021 pompen we anderhalf miljoen euro in de renovatie van het oud-gemeentehuis van Dadizele”, zegt de burgemeester. “Er komen ook camera’s, maar hoeveel en waar ligt nog niet vast. Het brandweerarsenaal is ook toe aan renovatie en daarvoor hebben we 150.000 euro vastgelegd.” “We gaan ook 700.000 euro investeren in de drie begraafplaatsen, maar daarvoor moeten we eerst nog een plan opmaken”, pikt schepen Sherley Beernaert (STERK) in.

Wegenwerken

Verder staan er de komende jaren verschillende wegen- en rioleringswerken gepland. De subsidies voor de aanleg van gescheiden riolering werden eerder al toegekend. Het gemeentelijk aandeel voor de Azalealaan-Geluwestraat is geraamd op 360.000 euro. Voor de Nieuwstraat staat 260.000 euro ingeschreven en voor de Breulstraat-Tuimelarestraat 150.000 euro. Nieuwe verlichting aan de zebrapaden mag 45.000 euro kosten, gespreid over drie jaar.

Investeren in sport

Het dak en de kelder van de sporthal in Moorslede worden aangepast. Goed voor 100.000 euro en 150.000 euro “SV Moorslede krijgt in 2021 een kunstgrasveld”, weet schepen Jürgen Deceuninck (STERK). “Hiervoor werd een half miljoen euro ingeschreven. Het is nog niet uitgemaakt of het komt op het eerste of tweede terrein. Voor de aankoop van gronden voor VK Dadizele en de twee atletiekclubs in Dadizele ligt er voor 2023 achthonderdduizend euro vast.”

Cultuur

Daarnaast pompt de gemeente ook heel wat geld in cultuur. De jeugd krijgt in 2022 een muziekfestival. Hiervoor ligt 75.000 euro vast. “We hebben ook tachtigduizend euro ingeschreven voor nieuwe verlichting in gemeenschapscentra De Bunder en d’Oude Schole”, vertelt schepen Nessim Ben Driss (Visie). “De toiletten in De Bunder zijn toe aan renovatie. We schrijven hiervoor 25.000 euro in. We willen ook jaarlijks een cultuurprijs uitreiken. De winnaar krijgt een kunstwerk ter waarde van vijfhonderd euro.”

Moorslede gaat de toelage voor de private kinderopvang en initiatieven van de scholen verhogen. “Eventueel huren we ergens een gebouw om zelf met een buitenschoolse kinderopvang te starten, maar er is nog geen definitieve locatie”, verduidelijkt schepen Benedikt Vallaey (STERK). De gemeentelijke basisschool krijgt alvast een nieuwe speelplaats, goed voor een kost van 70.000 euro. Moorslede investeert 56.000 euro in digitale infoborden en wil ook weer de nieuwe inwoners uitnodigen.