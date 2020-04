Moorslede bezorgt elk gezin twee mondmaskers via Think Pink Erik De Block

21 april 2020

13u22 10 Moorslede Het schepencollege van Moorslede gaat elk gezin twee mondmaskers schenken. De aankoop zal gebeuren bij vzw Think Pink, de nationale borstkankercampagne in België. “Het gaat om wasbare, katoenen mondmaskers in drie lagen”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

“We willen mensen ontlasten in de zoektocht naar mondmaskers. Ze zijn niet altijd voorhanden en de kwaliteit is soms twijfelachtig. Met deze mondmaskers is de kwaliteit gegarandeerd. De mondmaskers zullen door onze medewerkers bedeeld worden. Wanneer is nog niet zeker. We mikken op een periode van twee weken. Wanneer straks hopelijk de lockdown zal versoepeld worden, willen we dat alle inwoners voorbereid zijn.”

De keuze om twaalfduizend mondmaskers te bestellen bij Think Pink komt er niet zomaar. “Think Pink is als organisatie sterk geworteld in Moorslede”, zegt eerste schepen Sherley Beernaert (STERK). “Ook dit jaar stond de Ontbijtrun in Dadizele op het programma, maar het coronavirus heeft roet in het eten gegooid.”

Think Pink Europe start in samenwerking met een Belgisch-Italiaans bedrijf de productie van gepersonaliseerde mondmaskers. Tachtig procent van de opbrengst gaat naar Think Pink België, dat zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker.