Mondmaskers worden komende week eindelijk verdeeld, “we kunnen er echt niks aan doen en zitten er echt mee verveeld” Erik De Block

31 mei 2020

11u25 0 Moorslede De inwoners van Moorslede blijven maar wachten op hun mondmasker, geschonken door de gemeente. De bestelling gebeurde bij de vzw Think Pink, de nationale borstkankercampagne in België. De tachtig vrijwilligers zijn klaar voor de bedeling maar de 12.000 mondmaskers zijn er nog niet.

“We kunnen er echt niks aan doen en zitten er echt mee verveeld”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “Think Pink kan er ook niks aan doen. Het gaat om miljoenen maskers. We krijgen over het wachten op de mondmaskers tamelijk veel commentaar en ik wel me excuseren dat ze er nog niet zijn. We waren bij de eersten om bij Think Pink mondmaskers te bestellen. Alles is betaald. Eerst zouden we mondmaskers voor inwoners vanaf 12 jaar voorzien. Omdat de provincie één euro per masker betaalt, krijgt nu iedereen een masker. De mondmaskers zouden geleverd worden tegen 9 mei. Dat werd ons initieel beloofd. Nadien kregen we het bericht dat het 22 mei zou worden, wat door ons niet zo in dank werd aangenomen. De omslagen per huisnummer liggen klaar. De filters zitten in die omslagen.”

De levering wordt deze week voorzien. Tijdens de digitale gemeenteraad kwam het tot een pittige discussie tussen de burgemeester en Margaux Vandekerckhove (CD&V). Ward Vergote gaf haar mee dat de prijs per mondmasker 2,067 euro bedraagt. “Dat is een aanzienlijk bedrag”, vindt Margaux. “Waarom werd alles besteld bij één leverancier? Men had duidelijke afspraken met de leverancier moeten maken. Als de inwoners hun mondmasker gaan krijgen, dan zullen dat vijgen na Pasen zijn. We zijn één van de laatste gemeenten in de regio en de inwoners stellen zich daarbij vragen.”

Ward Vergote noemde dit Facebookpraat. “Het is populistisch en laag bij de grond”, aldus de burgemeester. “Ik vind het niet tof.” Volgens de burgemeester is de kostprijs best verantwoord, gelet op de kwaliteit. “Het gaat om heel kwaliteitsvolle mondmaskers”, zegt hij. “Staden verdeelde bijvoorbeeld wegwerpmondmaskers. We kozen voor Think Pink om tegelijk een goed doel te steunen.”

Het zijn niet alleen de inwoners van Moorslede die in blijde verwachting zijn Onder meer in Tielt, Lichtervelde en Izegem hebben de inwoners ook nog steeds geen mondmaskers gezien in hun bussen.