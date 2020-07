Mondmasker wordt verplicht binnen de bebouwde kom Erik De Block

28 juli 2020

17u09 0 Moorslede Het gemeentebestuur van Moorslede verplicht vanaf woensdag het dragen van een mondmasker binnen de bebouwde kom van de deelgemeenten Moorslede, Slypskapelle en Dadizele.

Ook op alle parkings van supermarkten, tuincentra, rusthuizen, sportcentra, in alle wachtrijen van handelszaken en de parking van het Vierkavenbos. Mensen die geen mondmasker dragen waar het verplicht is, krijgen een boete.

In het gemeentehuis schakelt de dienst Burgerzaken opnieuw over naar werken op afspraak. Wie naar de bibliotheek komt of het infokantoor voor Toerisme in Dadizele wordt gevraagd alleen te komen en dus niet met het gezin. Alle evenementen op openbaar domein en/of in openbare gebouwen worden geannuleerd tot en met eind augustus.

De cijfers van het aantal coronabesmettingen zijn ondertussen gestabiliseerd. “We hebben een goed contact met onze huisartsen die ons dagelijks alle cijfers bezorgen via onze online tool”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “We zien momenteel geen clusterbesmettingen. We zijn de artsen dankbaar dat ze consequent de cijfers en omstandigheden van de besmettingen laten weten.”