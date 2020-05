Moeder vraagt vrijspraak na geweld tegen zoontje: “Shakenbabysyndroom niet bewezen” Alexander Haezebrouck

06 mei 2020

15u57 0 Moorslede Een 29-jarige moeder en haar 30-jarige partner uit Moorslede moesten zich woensdag op de rechtbank verantwoorden voor slagen aan elkaar en het veroorzaken van het shakenbabysyndroom bij hun zoontje in 2017. Volgens haar advocaat is het nooit bewezen dat het baby’tje het syndroom had opgelopen.

In 2017 brachten beklaagden en ouders hun zoontje, toen slechts enkele maanden oud, naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De baby moest telkens overgeven wanneer hij at. “Beiden kenden toen een erg turbulente relatie. Er vielen al eens wederzijdse slagen”, zei het openbaar ministerie. De vader werd eerder al veroordeeld voor intrafamiliaal geweld. “Het liep zo uit de hand dat ze zich op de duur niet meer inhielden in het bijzijn van hun kindje. Toen het kindje met het shakenbabysyndroom werd binnengebracht vond de sociale arts van de spoeddienst dat de moeder zich vreemd gedroeg. Enkel de vader was bereid om een leugendetectortest te doen. De moeder deed dat pas na ettelijke misgelopen afspraken. Ze had telkens wel één of andere uitvlucht klaar. Drie keer gaf de test ook aan dat ze niet eerlijk antwoordde op de vraag of zij het kindje had door elkaar geschud.”

Vrijspraak

Volgens de advocaat is het helemaal niet bewezen dat het jongetje het shakenbabysyndroom heeft opgelopen. Hij vraagt de vrijspraak voor de vrouw. “Dit onderzoek vertoont toch enorm grote gaten”, pleitte haar advocaat. “Het dossier is gebaseerd op één verklaring van een kinderarts in 2017. Daarin stelt ze dat ze vermoedt dat er sprake is van het shakenbabysyndroom. Er is nooit een deskundige aangesteld om na te gaan of dat klopt. Dat is ook helemaal geen makkelijk oordeel om te vellen. Het kindje voldeed slechts aan twee van de drie criteria om de diagnose met zekerheid te stellen. De moeder zit wel met een schuldgevoel omdat ze ietwat ruw over zijn buikje heeft gewreven toen het kindje aan het huilen was. Een expert heeft gezegd dat je het syndroom zeker niet daardoor kan oplopen. “Ik heb mijn zoontje niet door elkaar geschud”, zei de vrouw tegen de rechter. “Hij bleef op een bepaald moment maar overgeven, daarom zijn we naar de spoeddienst geweest. Nu gaat alles goed met ons zoontje en onze relatie. Hij heeft er gelukkig niets aan overgehouden.” Beiden moesten zich ook verantwoorden voor feiten van intrafamiliaal geweld. De vrouw riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 400 euro. Haar partner riskeert een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 3 juni.