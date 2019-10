Meimaand Mariamaand wordt bijzonder met haar van heilige paus, Vaticaan schenkt relikwie aan basiliek











Erik De Block

11 oktober 2019

18u38 0 Moorslede Meimaand Mariamaand wordt volgend jaar bijzonder in het bedevaartsoord Dadizele. De monumentale basiliek kreeg van het Vaticaan een relikwie met daarin …haar van paus en heilige Johannes Paulus II (1920-2005). “We hopen op de komst van veel nieuwsgierigen en bedevaarders”, zegt priester Wim Vangheluwe.

“Helemaal vooraan in de rechtervleugel van de basiliek komt er een nieuw groot altaar met daarop die relikwie. Het zal in een kluis zitten. Achter glas zodat het veilig is tegen diefstal. We willen dat altaar niet installeren op kosten van de belastingbetaler en rekenen daarom op vrijwillige giften. Bij dat altaar komt er ook info over Dadizele en het bedevaartsoord.”

Meimaand Mariamaand is samen met de noveen in september is de drukste periode in de basiliek. Het idee om een relikwie te vragen komt van pastoor André Monstrey (73) en een lid van Pro Petri Sede, een vereniging van pausgezinden. “Het was het Bisdom Brugge dat per brief werd ingelicht over de beslissing”, zegt Wim Vangheluwe. “De aanvraag dateert al van bijna twee jaar geleden. Naarmate de tijd vorderde, was de kans klein dat het zou lukken. Die hoop was weg.”

Paus Johannes Paulus II, die in 1985 op bezoek kwam in Ieper, is overleden in 2005 en werd in 2014 heilig verklaard. De relikwie bevat enkele grijze haren. De schenking voor de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele is blijkbaar uniek. “Ik reisde al veel en ben onder meer in veel kathedralen geweest maar nog nergens zag ik een haar van Johannes Paulus II, wel al een relikwie met een druppel bloed”, vertelt Wim Vangheluwe.

Tijdens de Meimaand Mariamaand dit jaar was er in de basiliek ook al iets speciaals te zien. Toen ging het om een relikwie met daarin een stukje onderhemd dat paus Johannes-Paulus II droeg toen hij in 1981 met een pistool werd neergeschoten in Rome. Het stukje stof was doordrenkt in bloed. “Dat was hier toen maar een weekend en we stelden vast dat er daarom duidelijk meer volk naar de basiliek kwam”, aldus priester Vangheluwe. “Vanaf de Meimaand Mariamaand wordt dat wellicht weer zo. Iedereen is alvast welkom.”

Wim Vangheluwe gaat naar Polen om een reliekhouder in zilver aan te kopen. Aan een parochie is hij als pastoor niet verboden omdat hij leerkracht is. Elke weekdag verzorgt hij om 18.30 uur een mis in de basiliek en geeft godsdienst in de middelbare scholen Futura in Wervik en Geluwe. Twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs. Opmerkelijk dat Wim Vangheluwe geen les geeft in logischerwijze het vrij onderwijs. “Vanaf het derde leerjaar ging ik destijds naar het Gemeenschapsonderwijs, eerst in Ieper en dan Torhout waar mijn familie woont”, klinkt het.