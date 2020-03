Maria’s Rustoord zorgt elke woensdag voor M-Tv,

met reportages en liedjes uit de oude doos Erik De Block

25 maart 2020

17u37 4 Moorslede Met trots zond men woensdagnamiddag in Maria’s Rustoord de allereerste aflevering van M-Tv uit. Deze is er exclusief voor de bewoners, duurt een uur lang en wordt voortaan elke woensdag getoond in het rusthuis. Maria’s Rustoord werkt hiervoor samen met Dadi-TV, dat sinds anderhalf jaar reportages maakt over diverse evenementen in Dadizele en de regio.

“Ik was drie maanden schilder in Maria’s Rustoord”, vertelt Yentl Messiaen, die M-Tv mee mogelijk maakte. “Animator Sharon Demeyer en ergo- en preventieadviseur Maxime Huyghe hadden plannen om er te starten met een eigen televisiekanaal en vroegen me hoe ze dat moesten doen. De contacten zijn gebleven, want mijn overgrootmoeder verblijft daar. Als Dadi-TV werken we hieraan graag mee. Er komen een paar reportages van ons in beeld. Onder meer met de plaatselijke kunstenaar Willy Vandenbussche, die nu trouwens in het rusthuis verblijft. Ik zal ook beelden van het internet ophalen.” Omwille van de coronacrisis moeten de bewoners door de maatregelen van de overheid zo veel mogelijk in hun kamer blijven. Nu krijgen ze met M-Tv een leuk tijdverdrijf erbij. Er worden oude reportages getoond en ook liedjes van vroeger gespeeld, wat bij hen herinneringen oproept. Ik vind het echt een mooi initiatief.” En de bewoners? Die keken woensdag geboeid naar de aflevering en haalden herinneringen op. De uitzending verliep prima, met zeer mooi en helder beeld.