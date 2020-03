Marhaba schenkt huisgemaakte pannenkoeken aan Maria’s Rustoord: “Met veel plezier hoor, bloem en eieren had ik voldoende in huis” Erik De Block

14u04 0 Moorslede Middenin de coronacrisis een heel mooi gebaar van uitbater Nessim Ben Driss van tea-room en restaurant Marhaba, aan de overkant van de basiliek in Dadizele. Hij leverde huisgemaakte pannenkoeken aan de bewoners van Maria’s Rustoord, wat verderop in de Beselarestraat. “Ik deed dat met veel plezier”, aldus Nessim.

“Vrijdag moesten we sluiten om middernacht”, vertelt Nessim. “Ik had een reservatie voor twee autobussen uit Frankrijk, maar door van het coronavirus werd dat afgebeld. Door die afzegging, besloot ik dan maar pannenkoeken te bakken voor het rusthuis. De bewoners krijgen geen bezoek meer en zitten er nu dus opgesloten. Bloem en eieren had ik voldoende in huis, dus deed ik dit met plezier. Het zijn geen geestige tijden maar we moeten er toch door.”

Afhaaldienst

Nessim Ben Driss (Visie) is in Moorslede schepen van onder meer Cultuur en Toerisme. Marhaba startte ook met een afhaaldienst. “Het komt van de grond, al is het nu nog niet zoals verwacht”, aldus Nessim. “Ik verwacht dat er steeds meer zal afgehaald worden. De mensen gaan het zich op den duur ontzien om naar de supermarkt te gaan of om zelf te koken.” Ondertussen postte burgemeester Ward Vergote (Visie) op Facebook groeten aan de directie, het verzorgend, administratief en poetspersoneel van Maria’s Rustoord. “Weet dat ik enorm waardeer wat jullie voor onze inwoners doen”, aldus de burgemeester. “Het is niet omdat ik me niet laat zien, om de gekende reden van veiligheid, dat ik niet aan jullie denk. Uit de grond van mijn hart een welgemeende dankjewel en veel moed aan iedereen. Samen komen we er wel uit.”