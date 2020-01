Man verwondt zichzelf met aardappelmes in Spar AHK

15 januari 2020

Een man met psychiatrische problemen heeft woensdagavond omstreeks 18 uur voor onrust gezorgd in en rond de supermarktketen Spar in de Ledegemstraat in het centrum van Dadizele. De man kocht onder andere een aardappelmesje en ging daarna door het lint. “Hij verwondde zichzelf in zijn arm en hals, gooide met glas in de grond en ging aan het roepen en tieren”, vertelt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Onze diensten hebben de man moeten overmeesteren. Het gaat om een psychiatrisch patiënt en heeft hulp nodig.” De man werd voor verzorging overgebracht met de ambulance naar het ziekenhuis en zal daarna opgenomen worden in een psychiatrisch centrum. Niemand anders raakte gewond.