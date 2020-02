Man valt in kelder, brandweer komt hem bevrijden VHS

07 februari 2020

De brandweer rukte vrijdag om 13 uur uit naar de Strobomestraat in Slypskapelle (Moorslede). Daar was een bewoner in zijn kelder gevallen. De man raakte gekneld met één van zijn voeten en raakte niet meer op eigen kracht uit de kelder. De blussers klaarden de klus in een wip. Het slachtoffer werd voorzichtig naar boven gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De man is niet in levensgevaar.