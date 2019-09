Man riskeert celstraf omdat hij gestolen nummerplaat aan auto hing AHK

30 september 2019

Een 30-jarige man uit Moorslede riskeert twee maanden gevangenisstraf voor het bedrieglijk wegnemen van een nummerplaat en omdat zijn auto niet gekeurd, ingeschreven of verzekerd was. Een ANPR-camera scande de geparkeerde auto langs de weg en merkte op dat er een gestolen nummerplaat aan het voertuig hing. De nummerplaat bleek afkomstig van een gestolen auto in Wervik. Na onderzoek kwam de politie er achter dat Y. T. uit Moorslede de eigenaar van e auto was. “Ik heb die nummerplaten gevonden op de zeedijk in Middelkerke”, zei de man. “Het klinkt erg onvoorstelbaar, maar het is wel zo. Ik heb die auto heel goedkoop kunnen aankopen, maar ik had geen geld om de auto in te schrijven, te verzekeren en te keuren. Maar de auto stond ook gewoon stil hé.” Waarop de procureur antwoordde dat de auto wel op de openbare weg stond, dus dat dat geen verschil maakt. “Ja, dat is dom geweest”, zei de man. Y. T. riskeert nu een gevangenisstraf van twee maanden, een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van vier maanden. Vonnis op 28 oktober.