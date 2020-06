Man met strafblad probeert ongeval af te handelen zonder politie VHS

09 juni 2020

18u57 0 Moorslede C.P. belandde een jaar geleden met zijn auto in de gracht, in Moorslede. Hij probeerde de wagen getakeld te krijgen voor de politie er aan kwam maar dat lukte net niet. De man kreeg een rijverbod van twee maanden en een boete.

Het ongeval gebeurde in juni vorig jaar, langs de Gentsestraat in Moorslede. C. zou later aan de politie verklaren dat hij in slaap was gevallen achter het stuur, toen hij ’s morgens vroeg naar zijn werk reed. De man week af van de rechte weg. Zijn Audi reed tegen een boom en belandde uiteindelijk in de gracht. C. raakte daarbij nauwelijks gewond. De man stapte uit en wandelde verder, naar zijn werk. Even later passeerde een brandweerman. Die sloeg alarm toen hij de wagen in de gracht zag liggen.

Al vijf veroordelingen

Toen de politie arriveerde, kruisten ze de takelwagen die net wegreed met de beschadigde Audi. De inspecteurs kwamen ook snel bij de bestuurder uit. Die bleek niet onbesproken. De man werd eerder al vijf keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer en vluchtmisdrijf. De politierechter kon maar matig appreciëren dat hij weer op het beklaagdenbankje zat. Hij gaf de man een rijverbod van twee maanden en een boete van 2.160 euro.