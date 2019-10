Man (36) riskeert twee jaar cel voor zware slagen aan vriendin Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

18u51 0 Moorslede Een 36-jarige man uit Moorslede riskeert een gevangenisstraf van twee jaar waarvan de helft met uitstel omdat hij zijn vriendin op korte tijd verschillende keren zwaar heeft toegetakeld. “Hij sloeg haar tot acht keer toe bont en blauw en trok hele plukken haar uit”, was het openbaar ministerie scherp.

De 36-jarige man en zijn vriendin begonnen begin dit jaar een relatie en gingen kort daarna samen wonen. Al snel moest de vrouw het ontgelden en kreeg ze zware klappen. “In een korte periode van een paar maanden tijd gaf hij haar tot acht keer zware klappen”, zei de procureur. “Het schrijnende is dat de vrouw bijna nooit klacht wil indienen tegen hem. En als ze het doet, is het omdat ze moet van een vriendin of van haar vader. Ze krijgt het nochtans zwaar te verduren. Ze wordt soms echt helemaal bot en blauw geslagen, de foto’s in het dossier zijn verschrikkelijk. Eén keer kreeg ze slagen in de auto en stapte ze uit. Beklaagde sleurde haar nadien opnieuw in de auto. Aan de politie vertelde ze dat het eigenlijk nog best meeviel. Dat ze nog wel erger had meegemaakt. Zo erg is het.” Ook nu wou de vrouw zich geen burgerlijke partij stellen tegen de man. “Ik ben het slachtoffer en ik vind dat hij niet gestraft moet worden”, zei ze. Volgens de advocaat van de man ligt het grootste probleem bij de zware alcoholverslaving van beiden. “Als hij niet gedronken heeft, dan mankeert hij niks. Hij herinnert zich ook slechts vlagen van de feiten waarvoor hij terecht staat. Hij heeft ook een vaste job. Maar bij zijn vriendin is de verslaving nog zwaarder. Zij werkt al lange tijd niet meer door de verslaving waardoor ze afhankelijk is van hem.” Zelf bood be man zijn excuses aan. “Ik begrijp niet dat het zo ver is kunnen komen”, weende hij. “Het spijt me enorm. We moeten allebei van de drank afblijven.” Naast de celstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 400 euro. Vonnis op 18 november.