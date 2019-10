Lidewij Nuitten te gast in ’t Torreke Erik De Block

15u28 0 Moorslede De heemkundige kring Dadingisila organiseert op donderdag 3 oktober om 20 uur in gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele een ontmoeting met Lidewij Nuitten (26).

Nuitten werd bekend in Iedereen Beroemd op Eén. Daarvoor maakte ze met ‘Mijn straat’ een fel gesmaakte reeks over haar straat in Schaarbeek. Gepakt met een camera trok ze enkele jaren geleden naar haar buren om ze te leren kennen en bezocht ze ongeveer honderd adressen. Donderdagavond brengt Lidewij Nuitten haar verhaal. Ze gidst de aanwezigen met woord en beeld door haar straat en vertelt over haar werk bij de VRT. Ereleden krijgen gratis toegang, leden betalen drie euro en niet-leden zes euro.