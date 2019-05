Koppel riskeert tot 18 maanden cel voor diefstallen en zinloos geweld Alexander Haezebrouck

27 mei 2019

17u32 0 Moorslede Een koppel uit Moorslede moest zich verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor verschillende diefstallen en zinloos geweld. Jarn T. (30) en Jolien V. (33) werden op 8 oktober 2018 betrapt op diefstal in grootwarenhuis Colruyt.

De winkeldetective kon hen nadien linken aan drie andere diefstallen. Daarna werden ze nog twee keer betrapt in de Carrefour in Moorslede. Op 12 januari 2018 raakte Jarn T. ook slaags met een man in Roeselare en nog een andere keer kreeg een man zomaar enkele vuistslagen te verwerken. Het slachtoffer was een paar dagen arbeidsongeschikt. “Het gaat hier om een echt ‘overlastkoppel’”, pleitte het openbaar ministerie. Jarn T. werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij riskeert een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 1.200 euro. Jolien V. riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 1.200 euro. Het koppel stuurde maandag hun kat naar de rechtbank. Vonnis op 24 juni.