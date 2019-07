Kleine vrachtwagen brandt uit: bestuurder kan ontkomen VHS

09 juli 2019

21u29 0 Moorslede Langs de Breulstraat in Moorslede is dinsdag kort na de middag een kleine vrachtwagen uitgebrand. Dat gebeurde rond half twee. De bestuurder, een werknemer van plantenkwekerij Willaert uit Roeselare, bleef ongedeerd.

De bestuurder reed in de richting van de Meensesteenweg toen hij plots zag dat er rook van onder zijn dashboard kwam. De man zette zijn kleine vrachtwagen aan de kant en belde zijn werkgever. Daarna opende hij de motorkap. Daardoor kreeg de brand extra zuurstof en breidden de vlammen zich razendsnel uit. “Ik was als één van de eersten ter plaatse”, zegt Moorsledenaar Stefaan Deleu. “Omdat er nog altijd wagens doorreden, plaatste ik vlug mijn auto dwars over de baan. Ik stapte uit en deed teken dat niemand meer door mocht. Het was gewoon veel te gevaarlijk.”

Lichterlaaie

Bij aankomst van de brandweer stond de vrachtwagen in lichterlaaie. “Het vuur was snel onder controle”, zegt brandweerofficier Rob Nachtergaele (zone Midwest). “De vrachtwagen stond geïsoleerd op de weg, er waren geen andere obstakels die voor gevaar konden zorgen en in de onmiddellijke omgeving waren er bijvoorbeeld ook geen elektriciteitsdraden die aangetast konden worden door het vuur.” De politie sloot de Breulstraat plaatselijk af voor alle verkeer, tot de verwoeste kleine vrachtwagen was getakeld.