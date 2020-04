Jubilarissen krijgen bloemen en een geschenkdoos,

18 april 2020

12u41 0 Moorslede Door het coronavirus kunnen de gemeenten de jubilarissen van bijvoorbeeld een gouden of diamanten bruiloft niet huldigen. De gemeente Moorslede ging op zoek naar een alternatief nu het niet kan op de traditionele manier. “Ik bel aan met een leuke geschenkdoos en blijf op veilige afstand aan de deur staan.”, aldus schepen van Burgerlijke Stand Sherley Beernaert (STERK).

“Hierin vinden de jubilarissen een leuke kaart in naam van het voltallige gemeentebestuur, een gemeentelijk herinneringsdiploma, een schrijven van de koning en koningin en ook een aantal geschenkbonnen te gebruiken bij de lokale handelaars. In de dagen rond hun huwelijksverjaardag zullen de koppels thuis ook een boeket bloemen ontvangen. Het wordt geleverd door een lokale handelaar.”

Michel Debuf en Monique Vangheluwe uit de Strobomestraat in Slypskapelle vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Om de alternatieve huldiging te lanceren, kwam schepen Sherley Beernaert op bezoek met zowel de bloemen als de geschenkdoos.

Het is al vele jaren de gewoonte dat de gemeente Moorslede de jubilarissen uit een bepaalde maand met hun kinderen en kleinkinderen allemaal samen uitnodigt op de huldiging. Dat vindt al enkele jaren plaats in GC d’Oude Schoole in Slypskapelle. Er worden tien à vijftien jubilarissen uitgenodigd. Niet iedereen gaat evenwel op de uitnodiging in

“Alle gemeentelijke organisaties zijn tot eind juni geschrapt en dus de vieringen van april en juni komen sowieso ook al te vervallen”, vertelt de schepen. “De eerstvolgende viering zou zaterdag 5 september zijn, maar dat valt in Moorslede samen met de eerste communie die werd verplaatst.”

“Tot september gaat het om ongeveer vijftig huwelijksjubilea. We vinden het belangrijk om ook in deze moeilijker tijden de mooie traditie van huldiging van huwelijksjubilarissen verder te zetten. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen en we menen met deze geschenkdoos een mooi alternatief te kunnen aanbieden.”