Jonge weerman geeft voordracht in zaal Sint-Jozef Erik De Block

13 juni 2019

13u30 0 Moorslede De jonge weerman Ward Bruggeman uit Dadizele geeft vrijdagavond om acht uur de voordracht ‘Het weer’ in de zaal van café Sint-Jozef in het kleine Slypskapelle.

Op zijn Facebookpagina heeft hij alvast heel veel volgers. Dagelijks houdt Ward Bruggeman (25) de bezoekers op de hoogte van het weer. Hij is echt gepassioneerd door alles wat met het weer en het klimaat te maken heeft. Ward Bruggeman investeerde ook in een eigen weerstation.

Na eerder al voordrachten in Ledegem en Dadizele volgt nu dus Slypskapelle. Ward Bruggeman brengt er een voordracht omtrent verschillende facetten van het klimaat. Onder meer de verschillende lagen van de atmosfeer en de luchtdruk komen aan bod. Hij zal ook uitgebreid praten over onweer. Tickets kosten drie euro, een drankje inbegrepen. Onder de aanwezigen wordt een fles cava verloot.

Ward heeft ook een website (http://wardbruggeman.weebly.com) en stuurt de informatie ook rond via WhatsApp. In de voormiddag is hij ook te horen op Radio Bingo (107,2 FM), de enige vrije radio in Roeselare.