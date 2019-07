Jaarlijkse Slypskoerse nu zaterdag Erik De Block

12 juli 2019

13u27 0 Moorslede De Moedige Dravers organiseren zaterdag 13 juli vanaf 15 uur Slypskoerse in de Slypsstraat. Een traditie die ondertussen al ruim twintig jaar bestaat.

De paardenkoersen zijn destijds ontstaan tijdens de Hoevefeesten in de weide van Wilfried Ghekiere in de Dadizelestraat. Na zeven jaar verhuisde men naar de overkant van de boerderij van Geert Vanthuyne. Er zijn diverse reeksen voor grote dravers, pony’s en boerenpaarden. Er is ook een vluchtkoers en een steeple. Slypskoerse is een volksfeest voor de gewone man. De toegang is gratis.