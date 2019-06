Inwoners denken mee over invulling gewezen Dadipark, “inspraakformulier invullen zodat we ideeën hebben” Erik De Block

14 juni 2019

12u57 11 Moorslede Het gemeentebestuur van Moorslede laat de inwoners mee nadenken over de invulling van het gewezen Dadipark in Dadizele. Bijna tweehonderd inwoners woonden donderdagavond de vier infosessies over de toekomstige invulling bij. Er werden inspraakformulieren verdeeld. “We doen een oproep om die in te vullen zodat we ideeën hebben”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “De opkomst van de inwoners is een signaal dat het Dadipark nog altijd leeft.”

Het Dadipark is ondertussen al zestien jaar gesloten. Op zoek naar een ontwerp schreef de provincie een wedstrijd uit. Een jury weerhield uiteindelijk drie inzendingen. Oto-Ziegler-Branderhorst uit Rotterdam stak er bovenuit en won in augustus 2017 de wedstrijd. Wonen, natuur en recreatie zijn de drie pijlers in het Masterplan Dadipark. De totale oppervlakte is zo’n 10,5 hectare. Het gewezen familiepark wordt omgevormd tot een nieuwe openbaar park in het centrum van Dadizele. Er komt ook een waterbuffering voor 20.000 kubieke meter. De nv Floralux is eigenaar van een deel van de gronden en voorziet zevenenvijftig woongelegenheden in twee bouwlagen. Daarvoor is een oppervlakte van vijfduizend vierkante meter getekend.

De geïnteresseerden moesten zich vooraf inschrijven voor de infosessies. Het enthousiasme onder de aanwezigen was duidelijk. “Het Dadipark is een stuk geschiedenis in Vlaanderen”, aldus Mieke Seys die dertig jaar in Dadizele woont. “Wie is immers destijds niet op bezoek in het Dadipark geweest? De mensen kwamen van overal. Ik vind het goed dat er inspraak is. De mensen komen er op af. Ik geloof er echt in dat het komt tot een mooie invulling.”

Ann Timmermans woont nog maar een jaar in Dadizele. “Ik kom uit Meulebeke en ben vroeger nog in het Dadipark geweest”, vertelt ze. “Ik hoop alvast dat er plaats is voor een hondenloopweide. Het zou leuk zijn dat er meerdere ‘dingen’ staan die herinneren aan het voormalig Dadipark. Dat er inspraak is vind ik goed. Ik hoop dat ze wat gaan doen met wat we indienen aan ideeën.”

Jos Maertens is in het bedevaartsoord alom bekend. “Met het domein Mariënstede en in de toekomst terug het Dadipark middenin het centrum zijn we toch een uniek dorp”, geeft hij aan. “Dat we twee zo’n locaties zullen hebben, gaat schitterend zijn. Dat er inspraak is, vind ik vanzelfsprekend. Het Dadipark is gericht op heel het dorp. Vandaar de noodzaak aan inspraak. Hopelijk is het bufferbekken dieper dan het bestaande bufferbekken aan de overkant van het voormalig Dadipark. Het bufferbekken in de Moorsledestraat (een initiatief van de provincie, red) is een voorbeeld van hoe het niet moet: het is niet diep genoeg en er rond wandelen is niet mogelijk.”

Een realistische timing is dat er binnen vijf jaar wordt gebouwd. Er is alvast nog een lange weg af te leggen. “We zitten echt nog in een beginfase”, aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK). “We presenteren ons ambitieplan over een samenwerking tussen verschillende eigenaars van de gronden.”

Reacties op de start- en procesnota kunnen tot uiterlijk 25 juli worden bezorgd via omgevingsloket@moorslede.be. Het inspraakformulier kan ook worden ingediend in het gemeentehuis in Moorselede of de Dienst Toerisme in ’t Torreke in Dadizele.