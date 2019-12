Inbraken in bestelwagens: vier verdachten opgepakt VHS

17 december 2019

09u54 0 Moorslede De onderzoeksrechter beslist dinsdag over het lot van vier Bulgaarse verdachten die zondagnacht in Moorslede betrapt werden nadat ze ingebroken hadden in minstens drie bestelwagens. Vermoedelijk worden ze aangehouden.

De arrestatie van de vier kwam er na een tip van een bewoner uit de Kouterweg. Die had rond 1 uur gemerkt dat enkele verdachten werkmateriaal aan het overladen waren van een voertuig naar een ander. Daarna vertrokken ze met een van de wagens. De andere auto, met Franse nummerplaat, lieten ze achter. De politie stelde zich verdekt op, wachtend tot de verdachten terug kwamen om de wagen op te halen.

Eerst Beitem, nu Moorslede

In beide wagens lag werkmateriaal dat eerder die nacht was gestolen bij drie inbraken in bestelwagens in Moorslede. De politie vond ook inbrekersmateriaal. Een van de verdachten komt volgens het parket ook in aanmerking voor een poging tot inbraak in een bestelwagen in Wevelgem op 30 augustus. Vier verdachten werden gearresteerd: twee mannen en twee vrouwen van Bulgaarse nationaliteit. Er zal nu nagegaan worden of ze nog in verband kunnen gebracht worden met andere feiten. Vorige week werden in Beitem, vlakbij Moorslede, ook drie zelfstandigen het slachtoffer van een inbraak.