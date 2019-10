In de toekomst geen restafvalzakken meer te koop in ‘t Torreke Erik De Block

19 oktober 2019

17u22 2 Moorslede Handelaars die restafvalzakken van Mirom Roeselare verkopen, zullen daaraan voortaan ook iets verdienen. Ze krijgen een commissie van netto 2,5 procent. In het gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele zullen vanaf 2021 geen restafvalzakken meer worden verkocht en dat is zeer tegen de zin van de oppositiepartij Groep a.

“We vinden dat een gemiste kans en een verdere afbouw van de dienstverlening in ’t Torreke”, aldus fractieleider Sigrid Verhaeghe. “We opteren voor een maximale dienstverlening voor de burger. Restafvalzakken zouden ook moeten worden verkocht in bijvoorbeeld de bibliotheek en het zwembad.”

“In Dadizele zijn er restafvalzakken te koop in de winkel van Mariënstede en de supermarkt Spar”, aldus schepen Sherley Beernaert. “Die plaatsen zijn meer open dan ’t Torreke en dus zal de dienstverlening veel beter zijn. 2020 wordt een overgangsjaar en vanaf 2021 gaat de verkoop dan volledig over naar de handelaars.

Ook burgemeester Ward Vergote (Visie) mengde zich in het debat. “De kleine handelaars hebben het al niet gemakkelijk en gaan er nu iets aan verdienen”, liet hij horen. Momenteel zijn er in Groot-Moorslede vijf handelszaken waar restafvalzakken worden verkocht. Gert-Jan Hovaere (N-VA) vroeg of elke handelaar voortaan restafvalzakken gaat kunnen verkopen. “Daarvoor moet men contact opnemen met Mirom Roeselare”, aldus schepen Beernaert.

Tenslotte maakt Groep a zich zorgen over wat er in de toekomst met ’t Torreke gaat gebeuren. Daar is nu de Dienst voor Toerisme gevestigd. “Maar we vrezen dat ’t Torreke in de toekomst wordt gesloten”, aldus Bernard Vuylsteke.