IN BEELD: Halloween in Floralux Joke Couvreur

19 augustus 2019

17u47 0

Wie de afgelopen dagen een bezoekje bracht aan Floralux in Dadizele zal het opgemerkt hebben: voor de vroege vogels is er nu al allerlei decoratie te koop rond Halloween. Je vindt er tijdens deze zomervakantie al pompoenen, sprekende heksen, grote spinnen, draken, skeletten en doodshoofden. Fans van het genre reppen zich dus best zo snel mogelijk naar West-Vlaanderen.