Immokantoor biedt 400.000 euro voor gewezen zwembad in Dadizele Erik De Block

03 september 2020

13u13 0 Moorslede Immokantoor Image Immo uit Staden heeft vierhonderdduizend euro geboden voor het voormalige zwembad van Dadizele, dat al sinds eind oktober 2015 gesloten is. “We zijn tevreden met die prijs”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

Het gewezen zwembad in de Ledegemstraat stond samen met een stuk bouwgrond in de Guido Gezellelaan te koop. In totaal gaat het om een oppervlakte van 1.254 vierkante meter bouwgrond. De instelprijs lag op 165.000 euro en uiteindelijk kreeg de gemeente vijf biedingen binnen. Het hoogste bod van vierhonderdduizend euro kwam uiteindelijk van Image Immo uit Staden. “Eigenlijk was er nog een tweede biedingsronde mogelijk, maar we denken niet dat er nog een hoger bod zal komen”, reageert de burgemeester.

Het voormalig zwembad dateert van 1974 en werd gesloten nadat zwembad De Amfoor in Moorslede de deuren heropende na een totale renovatie. De parking vooraan blijft eigendom van de gemeente. Het geld van de verkoop zal worden gebruikt voor de renovatie van het gemeentehuis in Dadizele.