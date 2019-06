Idee voor nieuwe invulling Dadipark?

Woon infosessie bij Erik De Block

04 juni 2019

13u49 0 Moorslede Het gemeentebestuur laat de inwoners mee nadenken over de invulling van het gewezen Dadipark in Dadizele. Volgende week donderdag 13 juni zijn er verschillende infosessies gepland.

Dadipark is intussen al 16 jaar gesloten. Het gewezen familiepark wordt omgevormd tot een nieuwe openbaar park in het centrum van Dadizele, met wonen, natuur en recreatie als pijlers. De totale oppervlakte is zo’n 10,5 hectare. De vijver en oude bomen blijven. Het is de bedoeling om de Heulebeek weer open te leggen en dwars door het terrein komt er een fietsroute. De nv Floralux is eigenaar van een deel van de gronden en voorziet 57 woongelegenheden in twee bouwlagen. Binnen 5 jaar start de bouw. Voor een deel van het park wordt nog een nieuwe invulling gezocht. Hiervoor wil de gemeente haar inwoners raadplegen. Onder meer een kinderboerderij of een horecazaak behoren tot de mogelijkheden. Wie erbij wil zijn, komt op donderdag 13 juni naar de benedenzaal van het gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele. Daar wordt door de ontwerpers het plan volledig toegelicht en een maquette getoond. Er zijn infosessies om 17, 18, 19 en 20 uur. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via www.moorslede.be/ruimtelijk-uitvoeringsplan. Later volgt nog een tweede raadpleging en het openbaar onderzoek, waarbij iedereen bezwaren kan indienen.