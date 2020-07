Huisartsen kunnen vanaf vrijdag coronabesmettingen melden op website Moorslede Erik De Block

22 juli 2020

14u53 0 Moorslede Moorslede, waar een lokale corona-uitbraak woedt, wil zo snel mogelijk op de hoogte zijn van nieuwe besmettingen. Huisartsen kunnen vanaf vrijdag vlot nieuwe gevallen melden op de website. “Op die manier hopen we elke dag de situatie op de voet te kunnen volgen”, vertelt burgemeester Ward Vergote (Visie).

“Onze diensten zijn momenteel alle huisartsen aan het opbellen en ik reken op hun medewerking. Vanaf vrijdag zou het systeem op punt moeten staan. Onze gemeente hebben we verdeeld in negen zones. De huisartsen kunnen op onze website een document vinden en invullen, graag ook met de gegevens van de patiënt. Hiervoor vragen we de medewerking van wie is besmet.” Er wordt ook werk gemaakt van het in kaart brengen van clusters. “Zo zoeken we uit in welk milieu de betrokkene actief is. Dat kan bijvoorbeeld jeugd, sport, cultuur of de zorgsector zijn. Van die gegevens vertrekken we om na te gaan of er nog besmettingen in de omgeving zijn. De afgelopen dagen zijn er in onze gemeente niet zoveel nieuwe besmettingen, maar we willen uit de lijst van de top twintig van de meest getroffen gemeenten.”