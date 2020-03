Honderd mondmaskers voor poetsvrouwen van het OCMW Erik De Block

23 maart 2020

10u55 0 Moorslede Goed nieuws voor de poetsvrouwen van het OCMW Moorslede. Voor wie dat wenste, lagen er maandagmorgen honderd mondmaskers klaar. “Het gevolg van onze inspanningen vorige week”, reageert schepen Benedikt Vallaey (STERK).

“Ik heb toen zelf kunnen vaststellen hoe ons personeel in het Sociaal Huis alle moeite deed om mondmaskers te bestellen. Poetshulpen worden vanuit de overheid niet als prioritair beschouwd om aanspraak te maken op mondmaskers. Ontsmettinggels zijn nergens meer te vinden. We hebben acht warenhuizen gedaan om welgeteld nog nipt twintig dispensers met handzeep te kunnen kopen.”

Anonieme brief

Het personeel van de poetsdienst was middenin de coronacrisis ongerust omdat ze moeten werken zonder mondmaskers en handgel. De bezorgde poetsvrouwen stuurden hun werkgever eind vorige week onder de titel ‘Samen tegen corona’ een anonieme brief.

“Die brief is het werk van slechts een zeer kleine minderheid van onze poetsdienst”, reageert de schepen van Welzijn en Zorg. “Het gros van de andere poetsvrouwen doet verder met een zeer groot engagement, waarvoor mijn grote appreciatie. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik het zeer spijtig vind dat deze anonieme brief zoveel aandacht krijgt. Zeker niet als ik zie hoeveel inspanningen reeds werden gedaan om zowel klanten als personeel verder te blijven informeren om het uitbreiden van de besmetting tegen te gaan.

Hulp

“Poetsvrouwen van OCMW’s uit de buurgemeenten zijn ook verder aan het werk zijn, zoals bijvoorbeeld in Ledegem en Oostnieuwkerke. Ik kan niet genoeg benadrukken dat we onze kwetsbare groepen verder moeten blijven ondersteunen. Als onze hulp wegvalt, dan zullen andere mensen moeten worden ingezet worden om deze ouderen te helpen. Poetsen blijft voor ons personeel de hoofdactiviteit maar ze zijn er ook om boodschappen te doen en kleine maaltijden klaar te maken.”