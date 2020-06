Help Bakker Bas ingrediënten zoeken in Dadizele voor zijn taart Erik De Block

25 juni 2020

10u43 0 Moorslede Toerisme Dadizele organiseert deze zomer twee zoektochten voor gezinnen met kinderen. ‘Bakker Bas’ is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Ze gaan op zoek naar welke lekkere taart Bakker Bas moest bakken, want er is een probleem.

Bakker Bas maakt van zijn boodschappenlijstjes altijd raadseltjes. Toen hij op weg naar de winkel door het bos wandelde, was hij een van zijn raadseltjes aan het oplossen. Bakker Bas lette niet goed op en viel op zijn hoofd en kon zich niets meer herinneren. Hij wist niet meer welke ingrediënten hij moest kopen of welke taart hij moest bakken. Bovendien vloog een vogel weg met zijn boodschappenlijstje. Aan de kinderen om Bas te helpen.

De zoektocht is drie kilometer lang en deelnemen is gratis. Met een bakkersmuts aan moeten de kinderen de raadseltjes proberen op te lossen. Wie het juiste antwoord vindt, krijgt een stuk taart bij een bakker. De zoektocht loopt tot eind september. Deelnemingsformulieren liggen in het kantoor van Toerisme Dadizele in gemeentelijke domein ’t Torreke. Meer info op 056/50.91.00.