Heilig Haar, de hand van een pater of de tand van Cornelius: deze relikwieën werden net zoals de haren van de paus aan West-Vlaanderen geschonken Charlotte Degezelle

24 oktober 2019

06u47 16 Moorslede Enkele haren van de in 2014 heilig verklaarde paus Johannes Paulus II. Meer is er niet nodig om straks, vanaf mei 2020, een massa bedevaarders naar de basiliek van Dadizele te lokken. Opmerkelijk in tijden van leeglopende kerken, maar volksdevotie leeft duidelijk nog steeds. Wij gingen op speurtocht en ontdekten dat West-Vlaanderen nog heel veel, soms ietwat lugubere, relieken herbergt.

• Brugge en Voormezele – Heilig Bloed

Het West-Vlaamse relikwie der relikwieën is ongetwijfeld het Heilig Bloed van Brugge. Het reliek van het Heilig Bloed van Jezus Christus wordt bewaard in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over hoe het bloed in Brugge beland is, zijn er verschillende versies. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, na de tweede kruistocht, de relikwie in 1150 mee uit Jeruzalem. Hij zou het gekregen hebben als beloning voor zijn heldhaftigheid.

