Gezinsbond pleit voor mondmaskers in de bebouwde kom Erik De Block

26 juli 2020

10u41 0 Moorslede De Gezinsbond Dadizele doet aan het gemeentebestuur van Moorslede een oproep om het dragen van een mondmasker in de bebouwde kom van de gemeente te verplichten. “We zijn niet alleen een vereniging die activiteiten organiseert, maar we hebben ook een opvoedende taak”, zo klinkt het bij het bestuur.

“De afgelopen dagen hoor je niets anders dan onrustwekkende cijfers, voorspellingen over besmettingen en een tweede golf die eraan zit te komen. Men vreest nu al voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.”

“Er gaapt een grote kloof tussen politici en wetenschappers in voorstellen en beslissingen. Meer en meer gemeenten en steden hebben te kampen met een snelle opmars van het aantal besmettingen en nemen zelf maatregelen. Roeselare verplicht een mondmasker binnen de kleine ring. Izegem, Tielt, Kortrijk, en nog vele andere gemeenten volgen het voorbeeld. Vandaar dat de Gezinsbond de burger wil wakker schudden. Hoe vlugger we de pandemie overwinnen, hoe vlugger we terug activiteiten kunnen voorzien, kunnen sporten en de kinderen terug normaal naar school kunnen gaan.”

Ondertussen gaat het in Moorslede met de cijfers van nieuwe besmettingen van het coronavirus gelukkig wel de goede richting uit. De afgelopen zeven dagen was er slechts één nieuw positief geval.